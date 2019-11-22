Кладбище афроамериканцев нашли под зданием школы в США

Под школой во Флориде обнаружили кладбище. Пока что известно о 145 захоронениях, но предполагается, что их более 230.

Старое кладбище на территории школы King High School в городе Тампа нашли с помощью георадара. Как сообщил Fox13, местность на предмет захоронений начали изучать еще в октябре, когда появилась информация, что там покоятся члены афроамериканской общины. Потерянное кладбище называется Риджвудским.

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Местные историки выяснили, что последние похороны на этом кладбище прошли около 75 лет назад. Пока что найдены 145 из более чем 230 могил. Трудности с поисками связаны с тем, что многие из похороненных на этом кладбище скончались в совсем юном возрасте. Захоронения делали на глубине всего 150 сантиметров. Кроме того, из-за прошедшего времени ученые предполагают, что некоторые захоронения так и не обнаружатся.

Сейчас решается вопрос о сносе сельскохозяйственной мастерской школы, которая, скорее всего, стоит на могилах. Власти также должны решить, оставлять ли землю во владении школы.