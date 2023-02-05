Мир 05 февраля 2023, 14:42 Кива: министр обороны Украины Резников оставил свой пост Бывший депутат Рады Кива сообщил об уходе с поста министра обороны Украины Резникова Официальный сайт президента Украины

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Коррупционный скандал в Министерстве обороны Украины заставил главу ведомства Алексея Резникова написать заявление об отставке. Об этом бывший депутат украинской Рады Илья Кива со ссылкой на источник сообщил в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в ближайшее время бывшему министру объявят о подозрении в уголовном деле. Следующими фигурантами, по версии Кивы, станет глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который руководил расхищением бюджета.

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О переводе Резникова с поста главы Минобороны на пост министра юстиции со ссылкой на источники сообщила газета «Украинская правда». По словам собеседников журналистов, освободившийся пост в оборонном ведомстве возглавит начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, который уже ищет себе замену.

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Сам Резников в последнем интервью заявил, что никакой информации о своей отставке он пока не получал, но готов к любому развитию событий.

«Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его», — заявил министр.