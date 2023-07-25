Мир 25 июля 2023, 18:53 Киты массово выбросились на берег Австралии Около 70 китов выбросились на берег в западной части Австралии Josh Withers / Unsplash

Читать 360tv в

Десятки китов выбросились на берег западной части Австралии, сообщило издание . Власти призвали местных жителей держаться от животных подальше, несмотря на желание помочь им. Сотрудники департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей страны организовали спасательную операцию.

Авторы статьи отметили, что на берег выбросились около 70 особей. Это произошло на пляже Чейнс в западной части континента, примерно в 60 километрах на восток от Олбани. Представители служб охраны дикой природы начали предпринимать экстренные меры, чтобы попытаться спасти китов.

Реклама

В департаменте биоразнобразия, охраны природы и достопримечательностей страны отметили, что ценят озабоченность местных жителей и волонтеров.

«Однако безопасность населения и китов является нашим главным приоритетом, поэтому мы просим представителей общественности не приближаться к пляжу», — подчеркнул представитель ведомства.

В середине июля на пляже в Мурманской области нашли тело шестиметрового кита. По предварительным данным, ему было около четырех лет.