Китаю пригрозили жесткими санкциями в случае «вторжения» на Тайвань
Швейцария введет санкции против Китая, если он «вторгнется» на Тайвань
Если Китай «вторгнется» на Тайвань, против него введут санкции, заявила глава государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш. Она отметила, что в этом случае КНР ожидают рестрикции, которые станут более жесткими, чем те, что были приняты против России из-за проведения спецоперации на Украине.
Слова Инайхен-Фляйш опубликовала газета Neue Zürcher Zeitung.
«Я твердо верю в то, что мы примем такие санкции», — заявила она. По ее словам, ограничения будут жестче, чем против России. «Экономические отношения гораздо более значительные», — объяснила глава госсекретариата Швейцарии по экономике.
Страны Запада вводят санкции против государств, которые раздражают их, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он пояснил, что следующим после России ограничениям может подвергнуться Китай.