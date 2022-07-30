Китаю пригрозили жесткими санкциями в случае «вторжения» на Тайвань

Если Китай «вторгнется» на Тайвань, против него введут санкции, заявила глава государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш. Она отметила, что в этом случае КНР ожидают рестрикции, которые станут более жесткими, чем те, что были приняты против России из-за проведения спецоперации на Украине.

Слова Инайхен-Фляйш опубликовала газета Neue Zürcher Zeitung.

«Я твердо верю в то, что мы примем такие санкции», — заявила она. По ее словам, ограничения будут жестче, чем против России. «Экономические отношения гораздо более значительные», — объяснила глава госсекретариата Швейцарии по экономике.

Страны Запада вводят санкции против государств, которые раздражают их, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он пояснил, что следующим после России ограничениям может подвергнуться Китай.