28 февраля 2023, 17:50
Китаю пригрозили проблемами за военную поддержку России
Госсекретарь США Блинкен пригрозил поддерживающим Россию компаниям Китая проблемами
Поддержавшие действия России на Украине китайские компании столкнутся с серьезными проблемами во внешней торговле. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он подчеркнул, что власти Китая уже получили предупреждение от американских властей о недопустимости поставок оружия России. Глава внешнеполитического ведомства заметил, что США сделают все, чтобы наказать китайские фирмы, которые согласятся на сотрудничество и поддержат Россию в украинском конфликте.
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Блинкен добавил, что проблемы у Китая начнутся не только с США, но и другими странами.
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«Я очень четко услышал от стран по всему миру, с тех пор как мы выразили эти озабоченности, что это будет серьезной проблемой не только для наших отношений с Китаем, но и также отношений других стран», — подчеркнул дипломат.
Госсекретарь США добавил, что Китай не может занимать сразу две стороны, предлагая собственный формат мирного урегулирования и сразу поддерживая одну из сторон конфликта.
О возможных поставках китайского оружия в Россию также заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что такое поведение не может не вызывать беспокойство со стороны альянса.
США
Россия
Оружие
Китай
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