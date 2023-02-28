Мир 28 февраля 2023, 17:50 Китаю пригрозили проблемами за военную поддержку России Госсекретарь США Блинкен пригрозил поддерживающим Россию компаниям Китая проблемами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поддержавшие действия России на Украине китайские компании столкнутся с серьезными проблемами во внешней торговле. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что власти Китая уже получили предупреждение от американских властей о недопустимости поставок оружия России. Глава внешнеполитического ведомства заметил, что США сделают все, чтобы наказать китайские фирмы, которые согласятся на сотрудничество и поддержат Россию в украинском конфликте.

Реклама

Блинкен добавил, что проблемы у Китая начнутся не только с США, но и другими странами.

Реклама

«Я очень четко услышал от стран по всему миру, с тех пор как мы выразили эти озабоченности, что это будет серьезной проблемой не только для наших отношений с Китаем, но и также отношений других стран», — подчеркнул дипломат.

Госсекретарь США добавил, что Китай не может занимать сразу две стороны, предлагая собственный формат мирного урегулирования и сразу поддерживая одну из сторон конфликта.

О возможных поставках китайского оружия в Россию также заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что такое поведение не может не вызывать беспокойство со стороны альянса.