Мир 13 мая 2023, 00:51 Китаю пригрозили осложнением отношений с Европой из-за Украины Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с Евросоюзом из-за разногласий по Украине Pxhere

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Китаю пригрозили осложнением отношений с Евросоюзом из-за позиции по Украине. С таким предупреждением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Стокгольме, сообщил ТАСС.

«Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины», — сказал Боррель.

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Сейчас торговые отношения с Китаем не сбалансированы, отметил глава евродипломатии. По его словам, требуется провести большую работу для того, чтобы обезопасить их, а также уменьшить зависимость Евросоюза от Китая.

До этого Боррель заявлял, что Евросоюз готов «серьезно взаимодействовать» с Китаем по «поиску решения» украинского конфликта. По его словам, ЕС «приветствует все действительно позитивные шаги со стороны Китая, направленные на поиск решения». Страны блока, как отметил Боррель, не должны мешать развивающимся государствам. Таким образом он намекнул на нежелание некоторых участников Евросоюза принять более жесткий подход США к КНР. По его словам, ЕС должен считаться с влиянием Китая при работе со странами с низким уровнем дохода.