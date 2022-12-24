Мир 24 декабря 2022, 09:35 Китаю предрекли пик заболеваемости COVID-19 в январе South China Morning Post: в начале января в Китае наступит пик заболеваемости COVID-19 Pixabay

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Пик заболеваемости COVID-19 в крупных городах Китая придется на начало января, сообщила газета South China Morning Post. По мнению китайских медиков, причиной этого является распространяющийся слишком быстро штамм «омикрон».

Инфекционисты рассказали, что очередная волна коронавируса «внезапно» накроет крупнейшие города страны. В столице пик заболеваемости уже прошел, подчеркнули авторы статьи.

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«Думаю, что пик заболеваемости в Шанхае произойдет в течение недели, далее вспышка будет продолжаться еще один-два месяца», — рассказал заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» при Фуданьском университете Чжан Вэньдун.

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Ранее в КНР за сутки зафиксировали почти 37 миллионов новых случаев заражения коронавирусом. Это крупнейший прирост заболевших ковидом за все время пандемии. Власти Китая уточнили: по состоянию на 21 декабря в стране болеют 248 миллионов человек. Это 18% населения страны. Причиной очередной вспышки, побившей рекорд января 2022 года, стала отмена акнтикоронавирусных ограничений, а также распространение штамма «омикрон».