Китаю предрекли дефицит товаров из-за кризиса

Множество заводов в Китае приостановили свою работу или перешли на сокращенную рабочую неделю из двух дней, уменьшив объемы производимой продукции. На такие меры бизнесменов вынудил пойти энергетический кризис.

Эксперты The Times оценили ситуацию и в своему материале предположили, что вынужденные выходные на фабриках спровоцируют сбои поставок и подорожание товаров.

Сейчас в 16 городах Китая ввели нормы по потреблению электроэнергии, к которым пока не успели адаптироваться производители, у них уходит в два раза больше времени на изготовление привычных вещей. Изначально проблема возникает из-за замедленного выпуска сырья, а потом переходит и на предприятия вторичной его обработки из-за нерегулярных поставок материалов.

«К концу ноября все будет очень непросто с этим», — посетовал специалист гонконгской рекрутинговой компании Robert Walters Джон Мьюлэли.

Другие эксперты назвали возможную продолжительность затруднений. По их мнению, сложности сохранятся и в 2022 году, продлившись большую его часть, и приведут к повышению цен на 10-12%.