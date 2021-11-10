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    10 ноября 2021, 06:01

    Китаю предрекли дефицит товаров из-за кризиса

    Эксперты The Times предрекли Китаю нехватку товаров из-за энергетического кризиса

    Екатерина Боснак

    Множество заводов в Китае приостановили свою работу или перешли на сокращенную рабочую неделю из двух дней, уменьшив объемы производимой продукции. На такие меры бизнесменов вынудил пойти энергетический кризис.

    Автор: Жанна Манукян

    Эксперты The Times оценили ситуацию и в своему материале предположили, что вынужденные выходные на фабриках спровоцируют сбои поставок и подорожание товаров.

    Сейчас в 16 городах Китая ввели нормы по потреблению электроэнергии, к которым пока не успели адаптироваться производители, у них уходит в два раза больше времени на изготовление привычных вещей. Изначально проблема возникает из-за замедленного выпуска сырья, а потом переходит и на предприятия вторичной его обработки из-за нерегулярных поставок материалов.

    «К концу ноября все будет очень непросто с этим», — посетовал специалист гонконгской рекрутинговой компании Robert Walters Джон Мьюлэли.

    Другие эксперты назвали возможную продолжительность затруднений. По их мнению, сложности сохранятся и в 2022 году, продлившись большую его часть, и приведут к повышению цен на 10-12%.