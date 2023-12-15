Мир 15 декабря 2023, 15:04 Китаю понравились слова Путина на прямой линии о двусторонних отношениях стран МИД КНР выразил признательность Путину за слова об отношениях с Китаем РИА «Новости»

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Сотрудничество России и Китая принесло пользу жителям обеих стран. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин поблагодарила президента России Владимира Путина за высокую оценку двусторонних отношений, сообщили «Известия».

«Китай обратил внимание на положительную оценку президентом Путиным двусторонних отношений КНР и России и придает большое значение этому», — сказала она.

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Мао Нин заявила, что страны построили отношения на основе уважения, равенства и взаимной выгоды. Она заявила, что сотрудничество России и Китая пошло на пользу народам обеих стран и всему миру.

Прямая линия, совмещенная с большой пресс-коференцией, прошла в Гостином Дворе 14 декабря. Владимир Путин заявил о беспрецедентном уровне экономического сотрудничества с Китаем, осудил действия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе и назвал отношения двух стран гарантом мировой стабильности.