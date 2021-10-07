Спецподразделение по противодействию Китаю откроют в ЦРУ

Центральное разведывательное управление США решило сформировать спецподразделение, деятельность которого будет напрямую связана с противостоянием с Китаем. В ведомстве заявили, что китайское правительство становится все более враждебным.

О скором открытии нового подразделения ЦРУ объявил его директор Билл Бернс, сообщил сайт Axios. Оно необходимо, чтобы противостоять «самой важной геополитической угрозе XXI века — все более враждебному китайскому правительству».

Американская разведка пришла к выводу, что в Китае намерены расширить свое влияние за счет США: страна вбивает клинья между западными союзниками и якобы рассчитывает «укрепить новые международные нормы, благоприятствующие авторитарной китайской системе».

Особенно серьезными угрозами интересам США в ЦРУ сочли повышенное внимание Китая к военной модернизации, ядерному оружию и космическому потенциалу. Кроме того, государство занимается кибершпионажем и разворачивает «глобальные кампании влияния и вмешательства».

По версии газеты The New York Times, ЦРУ лишилось большого количества информаторов. Их перевербовывают другие спецслужбы, арестовывают и убивают.