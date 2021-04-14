Китайцы заявили, что Россия оккупировала Байкал

Китайцы недовольны отношением России к Байкалу. Они считают, что озеро когда-то «в древние времена» принадлежало их стране.

В Twitter появился видеоролик, снятый якобы на Байкале, где люди сетями вылавливают рыбу.

«Озеро Байкал, известное в древности как Северное море. Это место было территорией Китая, перешло к России и стало самым известным местом рыболовства», — автор подписал видео.

На видео, скорее всего, изображен не Байкал, однако китайские пользователи поспешили выразить свое отношение к России из-за озера.

«Независимо от того, оккупирована ли она Россией, провинция загрязнена», — написал один из пользователей.

Другой пользователь засомневался в правильности указания места, где снимался ролик. Он отметил, что на видео слишком много смуглых мужчин, которые больше похожи на индусов или жителей арабских стран.

Многие посмеялись над автором ролика и его познаниями в истории. Один из-подписчиков отметил, что даже в Китае историю о принадлежности Байкала Китаю воспринимают как миф.

«С древних времён? Насколько древних? Согласно этой логике, Великобритания должна быть самой большой территорией в мире. Это писал просто некомпетентный ребенок, — отметил комментатор.

Один из участников беседы отметил, если бы Байкал принадлежал Китаю, от него бы ничего уже не осталось.

«Если бы озеро Байкал все еще принадлежало Китаю, сегодня оно превратилось бы в большую навозную яму, — написал он.

Ранее болгарские интернет-пользователи заявили, что Россия должна спасти Байкал от китайцев.