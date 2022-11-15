Мир 15 ноября 2022, 01:59 Китайцы взбунтовались из-за строгих атиковидных ограничений — СМИ The Associated Press: в Гуанчжоу жители взбунтовались против жестких ковидных жограничений Pxhere

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Мегаполис Гуанчжоу в Китае оказался в карантине из-за коронавируса. В связи с этим в городе введены жесткие ограничения. В некоторых районах дошло до того, что людям запретили выходить на улицу, сообщило The Associated Press. Из-за таких ковидных ограничений местные жители взбунтовались.

Население Гуанчжоу составляет около 19 миллионов человек. За сутки среди горожан выявили 3775 случаев COVID-19, что больше, чем на прошлой неделе. Но большинство инфицированных переносят болезнь бессимптомно, указало агентство.

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Для предотвращения распространения COVID-19 в мегаполисе ввели жесткие ограничения. Жителям некоторых районов запретили выходить на улицы, а школы закрыли. Во всем городе не работает общественный транспорт.

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Приостановлены поставки продуктов, товаров и лекарств в магазины и аптеки города. Некоторым людям приходится бежать из своих районов для того, чтобы попасть на работу.

Активных демонстрантов арестовывают правоохранители. В соцсетях появились данные о применении полицией огня по протестующим. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В начале октября на китайский рынок не пустили вакцину американской компании Moderna, поскольку она не предоставила властям КНР состав своего препарата. Фармкомпания сочла эти требования неприемлемыми для себя.