Мир 20 декабря 2022, 17:07 Китайцы взбесились из-за обращения Минобороны Украины Читатели китайской газеты Guancha раскритиковали обращение Минобороны Украины РИА «Новости»

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Послание украинского Минобороны помогавшим им странам возмутило читателей газеты Guancha. Свое мнение подписчики высказали в комментариях к соответствующей статье на сайте издания.

Минобороны Украины в соцсети опубликовало видеоролик с подписью «Готовы разделить победу с 52 странами». Среди прочих флагов показали национальную символику Тайваня и Гонконга.

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«Мне кажется, что украинская сторона не хочет, чтобы Китай оставался нейтральным. Сначала они пытались заигрывать с нами, потом просили помощи, а теперь пытаются вызывать отвращение», — написал один из читателей.

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Другой подписчик выразил мнение, что видеоролик украинского военного ведомства пытается спровоцировать Китай.

«Они и дальше продолжат провоцировать нас. Может, пора установить жесткие правила для них? Раз Украина не собирается сохранять свой нейтралитет, то и Китай не обязан оставаться нейтральным», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы обсудить действия России.