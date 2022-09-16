Китайцы высмеяли «мудрость» Борреля за сравнение санкций против России с диетой | 360°

Мир 16 сентября 2022, 09:50 Поделиться Telegram

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Viber Китайцы высмеяли «мудрость» Борреля за сравнение санкций против России с диетой «Гуаньча»: в КНР раскритиковали Борреля за сравнение антироссийских санкций с диетой РИА «Новости»

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В Китае высмеяли высказывание верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об эффективности антироссийских санкций. Об этом сообщила китайская газета «Гуаньча».

Выступая на пленарной сессии в Страсбурге, Боррель сравнил ограничения с диетой. По его словам, нельзя ждать быстрого эффекта от санкций, он будет постепенным.

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«Диета неэффективна для похудения», — отметил один из читателей газеты, напомнив о серьезных побочных эффектах ограничения рациона.

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Другой участник дискуссии напомнил, что, согласно научным исследованиям, большинство людей, которые сидят на диете, чтобы похудеть, со временем снова набирают вес.

«Диета или голодовка? Я думаю, все же нужно четко различать эти два понятия», — отметили в комментариях читатели «Гуаньча».

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал занести главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в список «нерукопожатных существ» после его заявления о «фашистской» России. Он назвал Борреля «недалеким» мужчиной «с унылым лицом», а его заявление о России — «омерзительным».

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