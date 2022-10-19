Китайцы высмеяли главу МИД Германии из-за ее слов об энергоресурсах из России | 360°

Мир 19 октября 2022, 09:46 Китайцы высмеяли главу МИД Германии из-за ее слов об энергоресурсах из России Читатели «Гуаньча» подняли на смех главу МИД ФРГ Бербок после ее слов о России РИА «Новости»

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Читатели китайского ресурса «Гуаньча» активно начали комментировать недавнее заявление главы МИД Германии Анналены Бербок. Она сообщила о предостережении ФРГ от партнеров по поводу зависимости от энергоресурсов России.

«Одной из главных причин, почему экономика Германии была сильной в последние годы — это дешевые энергоносители из России. Что ж, вместо того, чтобы полагаться на Россию, Берлин теперь полагается на дорогостоящие энергоносители Соединенных Штатов. Действительно смешно», — заявил один из комментаторов.

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Другой пошутил, что после таких заявлений можно эмигрировать в Соединенные Штаты. Третий высказал мнение, что Бербок работает не на Германию, а на США.

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«Да уж, после таких глупых заявлений можно потерять дар речи», — резюмировал четвертый.

Ранее глава МИД ФРГ сделала заявление, что восточноевропейские партнеры предупреждали ее страну полагаться на энергоносители из РФ, однако немецкие власти их не послушали. Бербок также сказала, что ЕС нужно выработать новый принцип по защите Европы от России.