Китайцы восхитились заявлением Путина о газе для Европы

Китайское издание «Гуаньча» опубликовало материал о выступлении президента России Владимира Путина относительно газового кризиса в Европе. Читатели китайского портала высоко оценили речь главы государства, сообщило РИА «Новости».

Читателей китайского издания «Гуаньча» восхитили слова президента России Владимира Путина о поставках природного газа в Европу. Глава государства на форуме «Российская энергетическая неделя» сообщил о том, что Россия никогда не использовала топливные ресурсы в качестве оружия, а также заявил о готовности Москвы об увеличении поставок голубого топлива, передало агентство.

Один из читателей «Гуаньча» предположил, что слова Владимира Путина стали «последним предупреждением», а другой пользователь сайта написал, что руководства западных стран любят искать виноватых из-за своей некомпетентности.

Читатели британского издания Daily Mail после выступления Владимира Путина на «Российской энергетической неделе» признали, что президент РФ прав, когда назвал ошибкой отказ западных стран от долгосрочных газовых контрактов.