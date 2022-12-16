Мир 16 декабря 2022, 18:33 Китайцы восхитились словами Путина про отношения между США и Европой Читатели «Гуанча» поддержали слова президента России Путина об отношении США к Европе РИА «Новости»

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Читатели китайской газеты «Гуанча» согласились со словами президента России Владимира Путина про отношения США и Европы. Российский лидер на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что политика американских властей явно ведет к деиндустриализации Европы, а Запад сам позволил вытирать о себя ноги.

Читатели газеты выразили полное согласие с российским президентом.

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«Я восхищен тем, как Путин умеет говорить! Он словно мечет дротики, и каждый из них попадает прямо в цель», — написал один из пользователей.

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Другой комментатор заявил, что Запад сам жаждет подставить лицо Америке, чтобы те «вытерли о него свои ноги».

«Путин прекрасно описал Евросоюз. ЕС — это половой коврик США», — добавил еще один читатель.

Кроме этого, комментаторы заявили, что эти слова можно отнести не только к западным странам, но и ко всем остальным, у кого еще остались иллюзии относительно американцев.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail бурно отреагировали на слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли в адрес Путина. Министр заявил, что президенту РФ нельзя доверять в вопросах переговоров по Украине. Комментаторы единодушно заявили, что Путин — единственный, кому можно еще доверять в свете последних событий.