Китайцы сделали маски от коронавируса для домашних питомцев

На фотографиях домашние животные оказались одеты в обычные человеческие медицинские маски. Хозяева сделали прорези для глаз и натянули их на морды собак и кошек.

Автор telegram-канала «Выпускайте Кракена!» заявил, что производитель специальных защитных масок для собак в Китае «поднял продажи в 10 раз».

Отмечается, что заразиться коронавирусом могут любые млекопитающие.