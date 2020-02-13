Китайцы сделали маски от коронавируса для домашних питомцев
В Сети появились фотоснимки того, как китайцы защищают домашних питомцев во время разгула коронавируса, сообщил «Царьград».
На фотографиях домашние животные оказались одеты в обычные человеческие медицинские маски. Хозяева сделали прорези для глаз и натянули их на морды собак и кошек.
Автор telegram-канала «Выпускайте Кракена!» заявил, что производитель специальных защитных масок для собак в Китае «поднял продажи в 10 раз».
Отмечается, что заразиться коронавирусом могут любые млекопитающие.
Фото: telegram-канал «Выпускайте Кракена!»