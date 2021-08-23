Китайцы сделали инструкцию для похода в гости к русским

Китайские журналисты составили инструкцию для похода в гости к русским. Они собрали правила, которые помогут избежать неудобных моментов и укрепить хорошие отношения.

«Русские не приветствуют незваных гостей, поэтому, если вы хотите посетить русский дом, вам необходимо связаться с хозяевами заранее и приехать в оговоренное время. Не приходите рано», — написало китайское издание Sohu.

Журналисты посоветовали захватить с собой подарок. По их словам, лучшим презентом являются цветы. Во время встречи, если русский человек не протянул руку для рукопожатия, то самому делать этого не стоит.

За столом лучше всего обсудить политику, фильмы, литературу и искусство. При этом, утверждает издание, запрещено говорить о возрасте женщин, погоде, еде и хорошем здоровье, пиводит выдержки из статьи News.ru.

«Напротив, часто можно услышать, как русские жалуются на свое плохое здоровье, а окружающие сочувственно подсказывают, что нужно обратиться за медицинской помощью. Сочувствие и сострадание к чужому несчастью — неотъемлемая часть русского национального характера», — подчеркнули авторы материала.

В инструкции отметили, что задерживаться в гостях у русских нежелательно, даже если хозяева дома об этом просят. Во время прощания нужно обменяться рукопожатиями, но над порогом этого делать ни в коем случае нельзя.