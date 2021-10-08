Китайцы с восторгом оценили ответ МИД РФ на заявление США о высылке дипломатов

Читатели китайского сайта «Гуанча» восхитились ответом российского МИД на призыв американских сенаторов выслать из Соединенных Штатов 300 российских дипломатов. Комментарии пользователей из Китая перевело РИА «Новости».

«Ответ русских просто прекрасен!» — написал один из читателей.

Другой заявил, что США все больше и больше надоедают своей политикой, поэтому он поддерживает Россию.

«Почему некоторые сенаторы США кусаются, как бешеные псы?» — задался вопросом третий юзер.

На него ответил еще один комментатор. По его словам, Штаты себя так ведут, потому что не несут ответственности. Он заметил, что за все отвечают другие.

Американские сенаторы обратились к президенту Джо Байдену с предложением выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если РФ не согласится расширить штат американского посольства в России.

В ответ на это МИД РФ заявил, что США могут ждать жесткие ответные меры при реализации своей инициативы. В ведомстве предложили, что американцы, видимо, ждут закрытия всех своих загранучреждений в России. Однако в Штатах должны понять, что ответственность за это в итоге ляжет на них самих.