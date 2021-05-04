Китайцы решили отказаться от зарубежных вузов из-за коронавируса

Популярность зарубежного высшего образования в Китае упала во время пандемии коронавируса. Об этом сообщило издание «Правда.ру».

Раньше в этой стране зарубежные вузы были очень популярны. В результате многие студенты застряли в других странах после закрытия границ. После пандемии многие жители решили, что лучше оставаться в стране. 90% китайцев считают, что нахождение в Китае в сложившейся ситуации безопаснее. 20,7% решили отказаться от обучения за границей вообще.