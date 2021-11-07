Китайцы рассказали, чему Европе стоит поучиться у России

Читатели китайского сайта «Гуанча» считают, что политики из Европы и Украины могли испугаться новой Военной доктрины Союзного государства. Этот документ несколько дней назад утвердили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Россия завоевала железные сердца своих братьев, чтобы они последовали за ней. Этому стоит поучиться», — высказались в комментариях пользователи. Они предположили, что к сближению России и Белоруссии подталкивает поведение их западных партнеров.

«Американская и европейская политическая арена полна эгоизма, высокомерия, близорукости и бесстыдства», — отметил один из комментаторов. Кто-то даже предположил, что в скором времени у Польши и Литвы не остается другого выбора, кроме как пойти на сближение с Россией и даже с ней объединиться территориально.

Обновленную Военную доктрину утвердили в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства. Оно прошло в формате видеоконференции в четверг, 4 ноября. Были приняты также документы по миграционной политике и 28 направлений взаимной интеграции России и Белоруссии.