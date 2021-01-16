Китайцы призвали прекратить использование вакцины Pfizer среди пожилых

Китайские специалисты в области здравоохранения призвали приостановить использование препарата Pfizer при вакцинации пожилых людей. Заявление было сделано после того, как появилось сообщение о 23 смертельных случаях в Норвегии.

Заявление китайских вирусологов опубликовало издание Global Times.

«Это обращение вызвано сомнением в безопасности этих вакцин в связи со смертью 23 пожилых норвежцев, получивших прививку», — заявили эксперты.

Иммунологи уточнили, что новая вакцина на основе РНК разрабатывалась в спешке, никогда масштабно не использовалась для предотвращения инфекционных заболеваний, и ее безопасность не имеет подтверждения. Все летальные исходы надо проанализировать, чтобы выяснить, чем они вызваны, вакциной или хроническими заболеваниями.

В Норвегии используются две вакцины против COVID-19: Comirnaty от BioNTec / Pfizer и Moderna. Обе были разработаны на основе технологии РНК и получили временное одобрение в ЕС.

Вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньци сказал, что если будет доказано, что смертельные случаи были вызваны вакцинами, то тогда эффективность вакцины Pfizer и других РНК-вакцин окажется не такой высокой, как ожидалось. Он пояснил, что инактивированные вакцины хорошо исследованы и прошли десятилетия клинических испытаний. Но технология РНК была применена к вакцине впервые.

«Продвижение вакцины Pfizer представляет собой непрерывный процесс широкомасштабных испытаний на людях. Мы считаем, что у США и некоторых западных стран сейчас нет лучшего выбора. Массовая вакцинация Pfizer — необходимость. Даже если есть риски, эти страны предпочли бы их нести пока могут спасти жизни большинства», — признали китайские вирусологи.

О том, что у РНК-вакцинах до сих пор остаются нерешенными многие принципиальные моменты безопасности, ранее заявлял глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.