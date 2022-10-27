Китайцы поддержали заявление Путина о том, что Украина стала инструментом США | 360°

Мир 27 октября 2022, 12:40 Китайцы поддержали заявление Путина о том, что Украина стала инструментом США Читатели «Гуаньча» поддержали слова президента Путина об Украине и США РИА "Новости"

Читать 360tv в

Читатели китайского портала «Гуаньча» раскритиковали США и согласились со словами российского президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что Украина стала инструментом внешней политики Соединенных Штатов.

«Не только Украина, но и многие государства — слуги США — представляют собой их дипломатические инструменты», — написал один из читателей.

Реклама

Другой предположил, что американские власти используют Украину для сдерживания РФ. Третий выразил мнение, что американцы пойдут на все для достижения собственных целей.

Реклама

«Украина ставит военную драму под предводительством США, актеры играют на сцене, а за кулисами погибают люди», — заявил другой пользователь.

Накануне Путин выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Он заявил, что Украина потеряла суверенитет. По мнению российского лидера, Соединенные Штаты используют ее в качестве тарана против России.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 27 октября о том, что граждане Украины оказались разменной монетой в большой политической игре США.