Китайцы назвали «невыносимой» привычку россиян к соленой рыбе
Его мнение приводит «ИноСМИ». Китаец отметил, что формально, соленая рыба является вяленой, сырой, ее просто натирают солью и сушат.
«Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится. Сушеная рыба — это тоже закуска, рыбу смазывают солью, сушат, потом снимают чешую и так и едят!» — написал китаец.
Его также удивила привычка русских мариновать продукты: огурцы, помидоры, грибы, зеленый перец и капусту. Автор был поражен тем, что россияне не добавляют в колбасу муку, как это принято в Китае.
«Русские колбасы — это чисто мясные колбасы. Они делают колбасы с давних времен и говорят, что их насчитывается более 300 видов, и все они не содержат муки», — подчеркнул пользователь платформы.
Он сообщил, что россияне также, как его соотечественники любят шашлыки. Но делают порции намного больше, их приходится резать ножом и пользоваться вилкой.
Китаец также сообщил, что китайский рецепт холодца совершенно другой.
«Русские также делают мясной холодец и рыбное заливное, однако вместо свиной кожи и рыбных костей, как это принято в Китае, они действительно кладут туда мясо и рыбу», — сообщил автор текста.
Эксперт индустрии гостеприимства Анна Железняк сообщила, что иностранные туристы едут в Россию чтобы попробовать блины, икру и водку.