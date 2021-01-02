Китайцы назвали «невыносимой» привычку россиян к соленой рыбе

Одни из пользователей китайской платформы Sohu перечислил виды закусок к алкоголю, распространенных в России. Он заявил, что русским для этого сгодится что угодно, «даже запах меховой шапки», но отдельно высказался по поводу соленой рыбы, назвав ее «невыносимой».

Его мнение приводит «ИноСМИ». Китаец отметил, что формально, соленая рыба является вяленой, сырой, ее просто натирают солью и сушат.

«Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится. Сушеная рыба — это тоже закуска, рыбу смазывают солью, сушат, потом снимают чешую и так и едят!» — написал китаец.

Его также удивила привычка русских мариновать продукты: огурцы, помидоры, грибы, зеленый перец и капусту. Автор был поражен тем, что россияне не добавляют в колбасу муку, как это принято в Китае.

«Русские колбасы — это чисто мясные колбасы. Они делают колбасы с давних времен и говорят, что их насчитывается более 300 видов, и все они не содержат муки», — подчеркнул пользователь платформы.

Он сообщил, что россияне также, как его соотечественники любят шашлыки. Но делают порции намного больше, их приходится резать ножом и пользоваться вилкой.

Китаец также сообщил, что китайский рецепт холодца совершенно другой.

«Русские также делают мясной холодец и рыбное заливное, однако вместо свиной кожи и рыбных костей, как это принято в Китае, они действительно кладут туда мясо и рыбу», — сообщил автор текста.

Эксперт индустрии гостеприимства Анна Железняк сообщила, что иностранные туристы едут в Россию чтобы попробовать блины, икру и водку.