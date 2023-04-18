Мир 18 апреля 2023, 02:43 Китайцы назвали Бербок глупой и высокомерной Читатели «Гуаньча» раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок после ее визита в Китай РИА «Новости»

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Читатели китайского сайта «Гуаньча» раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после ее визита в Китай. В комментариях к статье о неоднозначности внешней политики ФРГ, жители КНР назвали Бербок поверхностной и высокомерной.

Автор материала отметил, что министр давно известна своей жесткой позицией в отношении КНР. Она часто говорит об опасности «впасть в зависимость от Китая», а также критикует крупные немецкие компании за сотрудничество с КНР. При этом канцлер Германии Олаф Шольц в конце прошлого года напротив посетил Китай с целью наладить между странами экономическое и торговое взаимодействие.

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Один из читателей издания заметил, что Бербок намеренно не посетила Китай вместе с Шольцем в прошлом году, не желая таким образом быть «простым министром».

«Бербок приехала не для того, чтобы сделать что-то полезное. В ноябре 2022-го она не захотела приезжать в качестве простой главы МИД. Теперь она прибыла вслед за Макроном, фон дер Ляйен и Боррелем, чтобы вместе с ними исполнить песню США о всеобщем единстве и припугнуть Китай», — отметил он.

Другой пользователь назвал Бербок невежественной, высокомерной и глупой. Еще один — поверхностным и морально неустойчивым политиком.

«Бербок — типичный политик, скачущий на „моральном батуте“. Она неосторожна в выражениях и действиях, а ее знания поверхностны, упрощены и далеки от реальности», — сказал комментатор.

Во время своего визита в Китай, который продлился с 13 по 15 апреля, глава МИД Германии призвала Китай склонить Россию к завершению СВО на Украине, чем вызвала серьезную критику жителей ФРГ.