Китайцы начали раскупать пульты, тайно выключающие музыку у танцующих бабушек

В Китае стали очень популярны устройства для разгона танцующих бабушек. Это такие пульты, которые могут выключать музыкальные колонки.

Последние годы в Китае пожилые любительницы сквэр-данса (это когда и танцуешь, и общаешься) заполнили площади и жилые кварталы. Им просто не хватает специально выделенных для этого мест.

Так как громкая музыка сильно раздражала китайцев, производители электроники придумали гаджет, выключающий колонки с небольшого расстояния. Пенсионерки попросту думают, что устройства сломались, и расходятся по домам. Об этом сообщил сайт Vice.

Такое решение можно назвать мирным. Так как были случаи, когда с увлеченными бабушками расправлялись грубо. Например, в 2013 году неизвестный житель Уханя вылил на танцующих нечистоты, а в 2016 году в городе Гуйлинь мужчина прострелил музыкальную колонку пенсионерок из пневматического пистолета.

Купить пульт можно на сайте TaoBao за 15–40 долларов. Сейчас они пользуются большим спросом. Юный бизнесмен Хан Лэй рассказал, как всего за четыре месяца продал более 20 тысяч таких устройств.