Китайцев восхитило решение России отказаться от доллара

Китайское издание «Гуаньча» опубликовало развернутый материал о том, что Россия отказалась от доллара в Фонде национального благосостояния. Читатели сайта в Китае очень воодушевленно отреагировали на статью, передает «РИА Новости».

Ранее российское Министерство финансов приняло решение сократить долю доллара в Фонде до нуля. Теперь основная ставка будет делаться на другие валюты: в том числе, на евро, юань и иену, а также на безналичное золото.

Прочитав об этом статью, китайские пользователи интернета оставили много восхищенных комментариев. Они стали писать о том, что обеими руками поддерживают подобное решение. А некоторые вообще назвали дедолларизацию в России «дерзким подвигом, который запомнится в истории».

«На сегодняшний день это первое крупное государство в мире, полностью исключившее доллар из структуры активов ФНБ. Это мощный сигнал о том, что первая кость домино наконец-то упала», — резюмировал комментатор с ником «Скажу несколько слов».

В самом Минфине отказ от доллара в ФНБ объяснили тем, что отечественные средства необходимо сохранять, учитывая последние мировые тенденции. А в свете геополитики надежность доллара стала вызывать вопросы. Причем, по мнению экспертов, подобные сомнения возникают не только в России, но и во многих странах мира.