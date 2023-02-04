Мир 04 февраля 2023, 03:46 Китайцев восхитил ответ Путина на угрозы Запада Читатели китайского издания Guancha пришли в восторг от слов Путина о Западе РИА «Новости»

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Жители Китая высоко оценили речь президента России Владимира Путина в Волгограде по случаю 80-й годовщины победы в Сталинградской битве. Об этом сообщило местное издание Guancha.

Глава государства заявил, что Россия ответит Западу на решение поставлять на Украину танки. Читатели издания разделили желание Путина одержать победу над фашизмом.

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«Конечная цель НАТО — уничтожить Россию и Китай. Сначала они хотят задавить Россию, а затем сконцентрируются на уничтожении нашей страны. Некоторые аплодируют вам, Путин, в Китае о вас тоже беспокоятся, потому что китайцы вас любят», — написал один из них.

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«Нынешний режим на Украине не достоин сочувствия», — поделился мнением еще один комментатор

«Запад — это группа англосаксонских мародеров, они грабят другие страны. Конфликт на Украине является результатом постоянного притеснения Москвы. Если вы этого не понимаете, больше читайте и не слушайте то, что продвигает эта группировка», — посоветовал другой комментатор.

Читатели газеты Daily Mail также остались в восторге от заявления Путина о том, что Россия даст ответ на угрозы Запада, который поставляет тяжелую бронетехнику Украине. Некоторые британцы призвали украинского лидера Владимира Зеленского сдаться.