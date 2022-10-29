Китайцев восхитил анекдот Путина про замерзающих немцев | 360°

29 октября 2022, 14:57
Китайцев восхитил анекдот Путина про замерзающих немцев
Читатели «Гуанча» оценили тонкий юмор в анекдоте Путина о страдающих немцах
Читателей китайского портала «Гуанча» сразил анекдот, посвященный абсурдности западных антироссийских санкций. Его рассказал президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
Пользователи оценили искусство речи российского лидера и сардонический юмор шутки, которая раскрыла суть вопроса.
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«Немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград», — подчеркнули в комментариях в статье.
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Рассказанный Путиным анекдот напомнил читателям еще одну историю, которую они тут же привели: «Отец говорит: „Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!“. Его дрожащий сын спросил в ответ: „А почему США продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?“».
В основе анекдота, который рассказал Путин, — диалог жителя Германии и его сына. Мальчик уточнил у отца, почему в их доме холодно. Тот в ответ рассказал о Киеве и европейских санкциях, которые должны сделать «русским плохо». На что сын задал логичный вопрос: «А мы что, русские?», — сообщило ИА Nation News.
Германия
Владимир Путин
Китай
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