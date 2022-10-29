Китайцев восхитил анекдот Путина про замерзающих немцев | 360°

Мир 29 октября 2022, 14:57 Китайцев восхитил анекдот Путина про замерзающих немцев Читатели «Гуанча» оценили тонкий юмор в анекдоте Путина о страдающих немцах РИА "Новости"

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Читателей китайского портала «Гуанча» сразил анекдот, посвященный абсурдности западных антироссийских санкций. Его рассказал президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Пользователи оценили искусство речи российского лидера и сардонический юмор шутки, которая раскрыла суть вопроса.

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«Немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград», — подчеркнули в комментариях в статье.

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Рассказанный Путиным анекдот напомнил читателям еще одну историю, которую они тут же привели: «Отец говорит: „Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!“. Его дрожащий сын спросил в ответ: „А почему США продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?“».

В основе анекдота, который рассказал Путин, — диалог жителя Германии и его сына. Мальчик уточнил у отца, почему в их доме холодно. Тот в ответ рассказал о Киеве и европейских санкциях, которые должны сделать «русским плохо». На что сын задал логичный вопрос: «А мы что, русские?», — сообщило ИА Nation News.