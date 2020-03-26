Китайцев попытаются заманить в кино показом «Аватара» и «Мстителей»

Власти Китая понемногу начинают восстанавливать привычный образ жизни граждан. Открываются торговые центры, рестораны, разрешены поездки на общественном транспорте. Чтобы восстановить интерес китайцев к кино, им покажут все блокбастеры Marvel о Мстителях и фильм «Аватар».

Сейчас в Китае работают около 700 кинотеатров, сообщает источник THR. Их владельцы надеются привлечь зрителей любимыми фильмами, чтобы восстановить местную киноиндустрию. Пока не ясно, насколько удачной будет эта затея, так как многие китайцы до сих пор опасаются посещать публичные мероприятия.

Сейчас перед владельцами местных киносетей стоят две задачи — убедить сограждан, что в кино ходить безопасно, и доказать дистрибьютерам, что зрителей будет достаточно.

Предложенные к прокату фильмы были выбраны не случайно. В 2009 году «Аватар» заработал в Китае 202 миллиона долларов. Франшиза «Мстители» во время первого проката собрала 1,3 миллиарда долларов.

В соответствии с заключенным в 2012 году соглашением, голливудские студии получают в Китае 25% выручки. Во всем мире компании забирают 40-50% от продажи билетов. Но, поскольку из-за пандемии коронавируса на публичные многолюдные собрания был наложен запрет, для Голливуда это почти единственная возможность заработать.

Китаю же одному из первых удалось справиться с вирусной инфекцией. С начала недели не было зафиксировано ни одного нового «местного» случая заболевания.

В Москве на выходные из-за распространения вирусной инфекции будут закрыты все парки, рестораны и кафе.