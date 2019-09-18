Пугающее создание с щупальцами выловили на Аляске Подробнее

Жуткое «существо» заметили неподалеку от крупнейшей в мире гидроэлектростанции «Три ущелья» в китайской провинции Хубэй. Местные жители пришли в ужас, когда заметили черного «монстра», достигающего 60 футов (18,2 метра) в длину. Они забили тревогу, пытаясь понять, что же обитает в реке Янцзы.

Профессор Ван Чуньфан из сельскохозяйственного университета Хуачжун предположил, что сограждан испугала водяная змея. По его словам, существо скользило по поверхности воды так же, как рептилия.

Впрочем, существует и другая теория происхождения «монстра». Рабочие на соседнем пирсе Цзянкоу сообщили, что «водное чудище» — груда резиновой ленты для строительства надувных лодок, сброшенная в воду, сообщила «Свободная пресса».