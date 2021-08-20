Китайцам законодательно разрешили заводить трех детей

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял поправки в закон о населении и планировании рождаемости. Теперь китайским семьям на законодательном уровне можно заводить до троих детей.

Закон в новой редакции предусматривает пропаганду вступления в брак и рождение детей в молодом возрасте. Помимо этого, для молодых семей с детьми предусматривают власти финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы, сообщил ТАСС.

Также власти обязуются снизить расходы родителей на рождение и воспитание детей и образовательные услуги. Местные власти и работодателей собираются поощрять за предоставление дополнительного отпуска сотрудникам с маленькими детьми.

Политбюро ЦК Коммунистической партии КНР разрешило семьям иметь троих детей в мае этого года. После были отменены действующие за это штрафы, а в Госсовете Китая объявили о планах рассмотреть предоставление льготного жилья молодым семьям и налогового вычета за расходы на содержание детей до трех лет.