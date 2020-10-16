Китайцам понравился ответ Лаврова США

Китайцам понравилось, как глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на позицию США о продлении СНВ-3. Заявления Вашингтона он назвал нечистоплотными и уличил его в спекуляции темой.

Посвященный теме материал опубликовал портал Guancha. В комментариях к нему пользователи делились реакцией на слова Лаврова. Русских многих сочли прямолинейными.

«Отвесили американцам сильную пощечину, одобряю», — заявил один из читателей.

Другие отметили, что успех политика в США как раз зависит от умения обманывать и поступать не по совести. Третьи указали, что для открыто солгавшего президента нормально находиться в окружении постоянно врущих сторонников. Кто-то задался вопросом, будет ли действовать соглашение после смены президента, если его «подписать сегодня».

Лавров отмечал, что в переговорах по продлению договора Россия вряд ли станет выполнять ультиматум Соединенных Штатов.

Договор СНВ-3, который заключили Россия и США, вступил в силу с 5 февраля 2011 года. В документе указано, что стороны должны сократить свой ядерный арсенал так, чтобы спустя семь лет и в дальнейшем не превышать установленный максимум вооружения. Обмениваться данными от количестве боеголовок и носителей страны должны дважды в год. Контрольных показателей по СНВ-3 американская и российская стороны должны были достичь в 2018 году.