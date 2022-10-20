Китайцам понравилось жесткое заявление Берлускони об Украине | 360°

Мир 20 октября 2022, 11:50 Китайцам понравилось жесткое заявление Берлускони об Украине Читатели портала «Гуаньча» оценили жесткие слова экс-премьера Италии Берлускони об Украине РИА «Новости»

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Читателям китайского портала «Гуаньча» понравилось заявление бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони о том, что Украина несет ответственность за обострение конфликта и ее президент Владимир Зеленский мог бы его завершить, но не сделал этого. Один из пользователей признался, что «восхищается мужеством» Берлускони и его стремлением «говорить правду».

«Другие европейские политики скажут правду, только когда уйдут в отставку», — поддержал другой.

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Третий отметил, что на самом деле конфликт в значительной степени спровоцировало «настойчивое стремление» НАТО во главе с Соединенными Штатами к расширению на восток, и «мир знает» об этом.

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Ранее Берлускони на встрече с депутатами своей партии «Вперед, Италия» напомнил, что Украина «наплевала» на подписанные в 2014 году Минские соглашения о мире между ДНР, ЛНР и Украиной и начала «наступление на границы двух республик», и добавил, что Зеленский мог бы остановить военные действия, если бы сказал: «Я больше не нападаю».