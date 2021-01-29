Китайцам понравилась речь Путина на форуме в Давосе

На форуме Путин заявил, что, по оценкам Всемирного банка, в Китае число бедных «сократилось с 1,1 миллиарда в 1990 году до менее 300 миллионов в последние годы». Он назвал это безусловным успехом КНР.

Также глава России заявил, что мировая экономика, работающая на «золотой миллиард» жителей не может быть устойчивой. И призвал сближать уровень экономического развития разных стран.

В комментариях под статьей один пользователь вспомнил, как 30 лет назад, воспитываясь в семье замдиректора Государственного казначейства, ел в основном кукурузную кашу и «жадно смотрел на белый рис».

Несколько читателей с ним согласились. Один, «ровесник республики», рассказал, что когда был ребенком помнил, сколько блюд из белого риса он ел каждый год. А блюда из мяса готовились по большим праздникам, таким как Новый год.

Представитель более молодого поколения сообщил, что в школе был вынужден экономить на еде. А когда поступил в колледж, положение семьи значительно улучшилось. И сейчас, проработав 15 лет, его главная задача — это сбросить вес.

Некоторые пользователи хвалили Путина. Один написал, что США только «любуются сами собой», а российский президент «каждым словом наносит удары по стратегически важным местам Запада».

Другой отметил, что «Путин понимает Китай» и посетовал, что СССР больше нет.