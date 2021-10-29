Китайскую военную базу построят в Таджикистане

В ближайшем будущем Китай приступит к строительству военной базы в Таджикистане. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.

Отмечается, что парламент Таджикистана принял решение о строительстве военной базы. Ее возведут в Горно-Бадахшанской автономной области. По словам первого заместителя главы МВД Таджикистана Абдурахмона Аламшозода, от уплаты налогов и таможенных пошлин будет освобождено все оборудование, ввозимое из Китая при строительстве.