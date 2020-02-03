    03 февраля 2020, 08:32

    Китайскому дипломату пришлось извиняться за сравнение коронавируса с Холокостом

    Александра Ломейко

    Китайский дипломат напомнил Израилю, что Пекин не отвернулся от евреев во времена Холокоста. Он понадеялся на аналогичное поведение израильских властей во время вспышки коронавируса. Потом пришлось извиняться.
    Китайскому дипломату пришлось извиняться за сравнение коронавируса с Холокостом

    Параллель между коронавирусом и массовым уничтожением и преследованием евреев в период существования нацистской Германии провел исполняющий обязанности китайского посла в Израиле Дай Юймин. Его слова привела газета The Times of Israel.

    «Миллионы евреев были убиты, многим закрыли въезд в другие страны. Некоторые страны открыли свои двери, одной из них был Китай», — вспомнил дипломат времена Второй мировой войны.

    Китайское посольство позже извинилось за его слова, уточнило издание Jerusalem Post. В диппредставительстве заметили, что не собирались «сравнивать темные дни Холокоста» с попыткой правительства Израиля защитить своих граждан от коронавируса.

    Израильское МВД решило закрыть границы для иностранцев, которые пробыли в Китае последние две недели. Местные СМИ рассказали, что в страну 1 февраля не пустили 35 китайцев. Их привез самолет «Аэрофлота».

    Вспышка коронавируса в Китае произошла в декабре 2019 года. Сейчас число зараженных превысило 17,2 тысячи человек, 361 пациент скончался. Заболевшие уже есть и в других странах, в том числе США, Германии, Франции и Австралии. На Филиппинах от коронавируса 2 февраля умер мужчина, что стало первым смертельным случаем за пределами КНР.