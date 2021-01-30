Китайского чиновника с сотней любовниц казнили за коррупцию и многоженство
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Уточняется, что мужчина незаконными способами получил 280 миллионов долларов. Его обвинили в «крайне негативном воздействии на общество и большом уроне интересам народа».
Казнь состоялась в городе Тяньцзинь, суд которого вынес смертельный приговор. Судья заявил, что это самая крупная сумма взяток в стране с 1949 года. Перед смертью Сяомину дали увидеться с родственниками.
Ранее Россия набрала 30 баллов из 100 возможных в индексе восприятия коррупции в 2020 году и оказалась на 129-м месте. По мнению компании Transparency International, которая составляла рейтинг, в России системная борьба с коррупцией подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами.
Организация считает, что для улучшения показателей в рейтинге Россия должна обеспечить независимость правосудия, а также равный доступ кандидатов к выборам.