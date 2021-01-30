Китайского чиновника с сотней любовниц казнили за коррупцию и многоженство

Топ-менеджера госкорпорации Лая Сяомина казнили в Китае по обвинению в растрате. Кроме того, он был официально женат, но содержал около сотни любовниц, которых устраивал на высокие должности.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Уточняется, что мужчина незаконными способами получил 280 миллионов долларов. Его обвинили в «крайне негативном воздействии на общество и большом уроне интересам народа».

Казнь состоялась в городе Тяньцзинь, суд которого вынес смертельный приговор. Судья заявил, что это самая крупная сумма взяток в стране с 1949 года. Перед смертью Сяомину дали увидеться с родственниками.

Ранее Россия набрала 30 баллов из 100 возможных в индексе восприятия коррупции в 2020 году и оказалась на 129-м месте. По мнению компании Transparency International, которая составляла рейтинг, в России системная борьба с коррупцией подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами.

Организация считает, что для улучшения показателей в рейтинге Россия должна обеспечить независимость правосудия, а также равный доступ кандидатов к выборам.