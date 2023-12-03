Мир 03 декабря 2023, 21:21 Китайского блогера осудили в Одессе за съемку работы ПВО «Страна.ua»: в Одессе осудили блогера из КНР за съемку работы ПВО Pxhere

Читать 360tv в

Блогера из Китая Ван Цзысяня осудили в Одессе за съемку работы систем противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Приморский районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы. Однако его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок в один год.

Реклама

Цзысянь несколько раз снимал работу ПВО из окна своей квартиры и публиковал видео на YouTube. Он указывал подробности о времени и месте видеосъемки, поражении цели, последствиях и характеристиках звуков.

В суде сообщили, что все ролики позволяют идентифицировать местоположение огневых групп Вооруженных сил Украины, а также вид и количество используемой техники. Обвиняемый признал свою вину и перевел на нужды ВСУ 150 тысяч гривен (370 тысяч рублей).

Россиян ранее призвали не выкладывать в Сеть фотографии и видео, на которых запечатлены системы противовоздушной обороны. Противник может использовать материал, который находится в открытом доступе.