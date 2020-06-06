Китайское СМИ призналось в любви к российской колбасе

Когда разговор заходит о колбасе, сразу же вспоминаются «невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы».

«…раз попробовав, вы никогда не забудете ее вкус», — отметил автор материала.

В Китае производят много разных колбас. Тем не менее они отличаются от российских, подчеркнул журналист. По его словам, в продукции из РФ присутствует больше мяса. Кроме того, оно жирнее и имеет ярко выраженный вкус. А вот почти все национальные колбасы сделаны из постного мяса. К тому же в них содержится достаточно много крахмала.

Возможность купить в КНР настоящую колбасу — редкость, добавил автор публикации. Тем более покупка нескольких палок окажется дорогим удовольствием.

Кроме того, российская колбаса вкуснее из-за того, что в РФ едят больше мяса и меньше овощей и зелени, предположил журналист.

«Поэтому они разбираются в мясе намного лучше людей из других стран, и колбасы, приготовленные ими, будут более вкусными», — говорится в статье.

Поэтому китайцы всегда стараются закупиться российской колбасой, если путешествуют в приграничные с Россией зоны.

Ранее ученые выяснили, что колбаса относится к продуктам, вызывающим сильное привыкание. Они назвали ее «пищевым наркотиком».