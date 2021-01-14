Китайское СМИ посчитало США главным неудачником 2020 года

В редакции назвали вызовом года COVID-19, который превратился в глобальную угрозу. Все страны по-разному противостоят распространяющейся инфекции. Америку нельзя назвать образцом для подражания в этом плане. В США каждый день фиксируется 230 тысяч новых случаев, а умирает более четырех тысяч граждан.

Несмотря на пандемию американские СМИ полностью сфокусировались на политическом противостоянии. Журналисты писали почти только про возможное объявление импичмента президенту Дональду Трампу и освещали связанные с этим сюжеты.

Китайцы не понимают, почему выборы отодвинули борьбу с COVID-19 на второй план. В результате противостояния демократов и республиканцев без защиты оказались основные права граждан, отметила Global Times.

По мнению китайских журналистов, провал в борьбе с коронавирусом — явная неудача Трампа. После его ухода с главного поста в стране вся ответственность ляжет на плечи демократов.

По совокупности показателей, США могут претендовать на звание главного неудачника 2020 года, подытожили сотрудники СМИ.