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    14 января 2021, 16:33

    Китайское СМИ посчитало США главным неудачником 2020 года

    Алена Макаренко

    Журналисты из китайской газеты Global Times назвали США главным неудачником 2020 года. Такой вывод они сделали на основании результатов противостояния американских властей коронавирусу, сообщила «Парламентская газета».
    Китайское СМИ посчитало США главным неудачником 2020 года

    В редакции назвали вызовом года COVID-19, который превратился в глобальную угрозу. Все страны по-разному противостоят распространяющейся инфекции. Америку нельзя назвать образцом для подражания в этом плане. В США каждый день фиксируется 230 тысяч новых случаев, а умирает более четырех тысяч граждан.

    Несмотря на пандемию американские СМИ полностью сфокусировались на политическом противостоянии. Журналисты писали почти только про возможное объявление импичмента президенту Дональду Трампу и освещали связанные с этим сюжеты.

    Китайцы не понимают, почему выборы отодвинули борьбу с COVID-19 на второй план. В результате противостояния демократов и республиканцев без защиты оказались основные права граждан, отметила Global Times.

    По мнению китайских журналистов, провал в борьбе с коронавирусом — явная неудача Трампа. После его ухода с главного поста в стране вся ответственность ляжет на плечи демократов.

    По совокупности показателей, США могут претендовать на звание главного неудачника 2020 года, подытожили сотрудники СМИ.