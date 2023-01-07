Мир 07 января 2023, 18:21 Китайское шпионское устройство нашли в машине британского правительства Inews: спецслужбы Британии нашли китайское отслеживающее устройство в машине правительства РИА «Новости»

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Заложенное в герметичную деталь китайское отслеживающее устройство нашли в одной из машин автопарка правительства Великобритании. Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах Соединенного Королевства сообщило издание iNews.

Собеседники издания пояснили, что машину разобрали до винтиков после информации об угрозах о новых шпионских программах из Китая. В обнаруженном устройстве нашли сим-карту, которая передавала данные о передвижении машины.

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Источник в спецслужбах пояснили, что трекер находился внутри герметичной детали, привезенной автопроизводителю из Китая. Рабочие, даже не зная о подозрительной «начинке», установили деталь в машину.

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«Это устройство дает возможность следить за передвижением правительственных машин многие годы, создавая полную картину маршрута. Это серьезная угроза для государственной безопасности», — подчеркнул собеседник.

Представители спецслужб подчеркнули, что такие геолокационные устройства в машинах могут ставиться без ведома производителей транспорта. Китайские компании предоставляют нужные детали, а что находится внутри — никто не задумывается.

Представители разведки не исключили, что использование подобных устройств говорит об очень широкой сети, которой Китай окутал страны Европы.

Представитель посольства Китая в Лондоне заявил, что попытка политического вмешательства в торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами недопустима. Заявление о шпионском устройстве он назвал клеветой.

«Правительство Китая всегда поощряет компании осуществлять внешнеторговое и инвестиционное сотрудничество в соответствии с местным законодательством, а также рыночными принципами и международными правилами», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что подобные заявления об угрозе национальной безопасности направлены на устранение китайских компаний с рынка, на котором другие производители не выдерживают конкуренции.