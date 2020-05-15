Китайское промпроизводство пошло в гору впервые за год

Китай смог улучшить ситуацию с распространением коронавируса и заболеваемостью. В итоге промышленное производство выросло на 3,9% впервые с начала 2020 года.

В марте промышленное производство сократилось на 1,1%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) Китая. Несмотря на это, в апреле объемы удалось увеличить на 3,9% по сравнению с апрелем 2019-го.

Всего в прошлом месяце объем производства в перерабатывающей промышленности увеличился на 5%, в горнодобывающей — на 0,3%. Еще на 0,2% выросла выработка коммунальных предприятий. Кроме того, замедлилось снижение продаж в розницу. Если в 2019-м речь шла о 15,8%, то в апреле значения упали до 7,5%.

Также упали продажи одежды. В марте падение объемов было на 34,8%, а в апреле — уже на 18,5%. Сокращение продаж ювелирных изделий составило 12,1% в апреле и 30,1% — в марте. Бытовые приборы покупают меньше на 8,5%, в марте было меньше на 29,7%. При этом число безработных в Китае выросло до 6%, а месяцем ранее было 5,9%.

Распространение коронавируса началось в 2019 году в китайском Ухане. КНР удалось справиться с пандемией, но инфекция перекинулась на другие страны. Всего в мире насчитывается более 4,5 миллиона случаев заражения.