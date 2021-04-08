Китайское издание посчитало указ Зеленского объявлением войны России

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг побывал на передовой в Донбассе и издал указ о «деоккупации Крыма». По мнению китайского издания Asia Times, таким образом глава страны объявил войну России.

Автор статьи заявил, что документ, изданный Зеленским, повлечет последствия не только для Украины и России, но и для всей Евразии. В издании уточнили, что указ можно назвать вызовом Москве, а это совсем не вяжется с позицией Украины о «российской агрессии».

Журналист уточнил, что ранее Владимир Зеленский, беседуя с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, назвал вступление Украины в Североатлантический альянс «единственным способом закончить войну в Донбассе». При этом глава Минобороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Америка окажет Незалежной «непоколебимую поддержку».

«Это вполне вписывается в трактовку Москвы, по которой Зеленский ни за что бы не подписал такого указа без разрешения Вашингтона», — заявили в Asia Times.