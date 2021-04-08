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    08 апреля 2021, 17:48

    Китайское издание посчитало указ Зеленского объявлением войны России

    Екатерина Керсипова

    Президент Украины Владимир Зеленский в четверг побывал на передовой в Донбассе и издал указ о «деоккупации Крыма». По мнению китайского издания Asia Times, таким образом глава страны объявил войну России.

    Китайское издание посчитало указ Зеленского объявлением войны России

    Автор статьи заявил, что документ, изданный Зеленским, повлечет последствия не только для Украины и России, но и для всей Евразии. В издании уточнили, что указ можно назвать вызовом Москве, а это совсем не вяжется с позицией Украины о «российской агрессии».

    Журналист уточнил, что ранее Владимир Зеленский, беседуя с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, назвал вступление Украины в Североатлантический альянс «единственным способом закончить войну в Донбассе». При этом глава Минобороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Америка окажет Незалежной «непоколебимую поддержку».

    «Это вполне вписывается в трактовку Москвы, по которой Зеленский ни за что бы не подписал такого указа без разрешения Вашингтона», — заявили в Asia Times.