Китайским ученым стало не хватать подопытных обезьян

Спрос на лабораторных обезьян в Китае привел к дефициту животных. Заводчики не в состоянии резко увеличить объем производства, а стоимость подопытных мартышек растет.

Внимание на сильную нехватку животных обратил секретарь Китайской ассоциации по разведению и развитию лабораторных приматов Чжао Шэньли, сообщило издание The Vice. Спрос на обезьян многократно превысил предложение.

С мнением коллеги согласился и владелец компании Jiangsu Johnsen Bioresource Co Чжан Вэнь. Его предприятие занимается разведением обезьян и гончих собак в восточном Китае,

В 2016 году за одну обезьяну просили чуть больше двух тысяч долларов. Сейчас ценник достиг 9,6 тысячи и не прекращает расти. Даже способные заплатить такую цену не могут купить обезьян- — их нет.

Высокую цену на приматов производители объясняют сложностями, с которыми они сталкиваются при выращивании лабораторных животных. В экспериментах, указано в правилах ассоциации, могут участвовать только выращенные людьми особи. Перед отправкой в лабораторию каждую обезьяну ждет множество генетических и медицинских тестов. А на выращивание партии «коммерческих» обезьян уходит восемь лет.

В 2020 году в Китае запретили торговлю дикими животными на фоне пандемии COVID-19. Не исключено, что это стало основной нехваткой лабораторных приматов. Импорт и экспорт обезьян в стране прекратили, а собственные запасы страна истощила.