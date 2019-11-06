Китайским детям запретили запускать онлайн-игры ночью

Власти Китая запретили детям играть в онлайн-игры с 22:00 до 08:00. Днем и вечером им разрешено делать это ограниченное время: полтора часа в будни и максимум три часа в выходные. Для отслеживания активности на игровых платформах будут установлены специальные идентификаторы.

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Кроме того, всех геймеров 8-16 лет ограничили в донатах. Игровые счета можно будет пополнить не более чем на 200 юаней в месяц (примерно 1800 рублей). Более старшие любители RPG и Action (16-18 лет) за тот же период смогут донатить лишь 400 юаней (около 3600 рублей), причем не более 100 юаней за раз.

Об этих мерах сообщило главное государственное управление по делам печати и издательства КНР. Предполагается, что новые правила помогут создать «чистое интернет-пространство», а также «защитить психическое и физическое здоровье школьников».

Китайские власти обяжут онлайн-платформы требовать при регистрации учетных записей реальные имена пользователей. Человек обязан будет указать номер мобильного телефона, а также некоторую информацию для идентификации. Сейчас многие дети используют при регистрации номера телефонов родителей, что затрудняет отслеживание их онлайн-активности.

Еще одно нововведение — корректировка типа, тематики, содержания и игрового процесса. Если они не будут соответствовать требованиям для несовершеннолетних, то доступ к платформе будет закрыт сразу после попытки регистрации.

Эксперты предполагают, что игровая индустрия Китая столкнется с определенными убытками, но не выполнить распоряжение правительства они не имеют права. В случае нарушений им дадут на определенный срок на исправление, в противном случае — отзовут лицензию.