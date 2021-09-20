Китайским детям ограничили время в TikTok до 40 минут в день

Компания ByteDance рассказала о введении новых правил для китайских пользователей Douyin (аналога приложения TikTok) моложе 14 лет. Об этом сообщил «Коммерсант».

Теперь пользователи младше 14 лет могут проводить в социальной сети не более 40 минут в день. При этом заходить в приложение можно только в определенный период времени — с 6:00 до 22:00, передало ИА НСН.

Компания также порекомендовала родителям помогать подросткам с верификацией. Они посоветовали использовать при регистрации настоящие имена и фамилии.

Ранее пользователи TikTok пожаловались на масштабный сбой в работе приложения. Наибольшее количество жалоб на работу соцсети поступило из США. Также с неудобствами столкнулись жители Великобритании, Германии, Нидерландов и Канады. Сервис дал сбой во Франции, Италии, Ирландии и Польше.

Сбои в работе приложения зафиксировали у 55% зарегистрированных. Еще 33% заявили, что у них возникли сложности с соединением сервера. У 12% не получалось оставить комментарии.