Китайский зоопарк показывал взъерошенную собаку вместо льва

Китайская семья рассказала, что пришла в зоопарк Юаньцзяшань и обнаружила там в клетке вместо льва чау-чау. Руководство зоопарка объяснило ситуацию.

Об этом сообщило издание Asia One. Мужчина хотел показать льва своему маленькому сыну и для этого привел его в зоопарк. В вольере под табличкой льва их ожидала собака породы чау-чау. Посетители удивились и сначала даже решили, что пришли не туда.

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«И это африканский лев? Он такой, потому что еще толком не подрос?» — пошутил мужчина.

Сотрудники зоопарка объяснили, что лев переехал в другое место, а табличку еще не успели убрать. Собака вообще оказалась питомцем владельца зоопарка и, видимо, она находилась в вольере случайно.

Посетитель сказал, что такой ответ неправдоподобный. Он рассказал, что зоопарк акцентировал внимание на льва во время продажи билетов. Притом львов у них на самом деле не было.

«Ладно деньги — не такая уж и проблема. Другой вопрос, как мне объяснить всю эту ситуацию ребенку?» — пожаловался он.