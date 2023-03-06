Мир 06 марта 2023, 08:54 Китайский журналист рассказал, чей дух «вселился» в Байдена Журналист Чжоу Сяомин: поведение лидера США Байдена напоминает китайскую легенду flickr

Читать 360tv в

Поведение американского президента Джо Байдена напоминает китайскую легенду о чиновнике Е Гуне, который обожал драконов и украсил их изображениями даже свою кровать, но в ужасе сбежал, когда к нему явился настоящий дракон, тронутый таким поклонением. Дух этого трусливого чиновника «вселился» в Байдена, саркастично заметил журналист South China Morning Post Чжоу Сяомин, говоря о ситуации с подрывом «Северных потоков».

«На самом деле Е Гуну больше нравились изображения драконов, чем сами драконы. Таким же образом администрация Байдена проявляет интерес к расследованиям, связанным с другими, но никак не с ними, особенно когда могут быть раскрыты их же собственные ошибки», — заметил обозреватель.

Реклама

США обвиняли Россию в теракте на газопроводах «Северный поток», но расследование американского журналиста Сеймура Херша показало, что диверсию устроили как раз США. При этом в Америке эту публикацию принципиально не обсуждают.

Реклама