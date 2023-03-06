06 марта 2023, 08:54
Китайский журналист рассказал, чей дух «вселился» в Байдена
Журналист Чжоу Сяомин: поведение лидера США Байдена напоминает китайскую легенду
Поведение американского президента Джо Байдена напоминает китайскую легенду о чиновнике Е Гуне, который обожал драконов и украсил их изображениями даже свою кровать, но в ужасе сбежал, когда к нему явился настоящий дракон, тронутый таким поклонением. Дух этого трусливого чиновника «вселился» в Байдена, саркастично заметил журналист South China Morning Post Чжоу Сяомин, говоря о ситуации с подрывом «Северных потоков».
«На самом деле Е Гуну больше нравились изображения драконов, чем сами драконы. Таким же образом администрация Байдена проявляет интерес к расследованиям, связанным с другими, но никак не с ними, особенно когда могут быть раскрыты их же собственные ошибки», — заметил обозреватель.
Реклама
США обвиняли Россию в теракте на газопроводах «Северный поток», но расследование американского журналиста Сеймура Херша показало, что диверсию устроили как раз США. При этом в Америке эту публикацию принципиально не обсуждают.
Реклама
США
Газопровод Северный поток — 2
Джо Байден
Северный поток
Реклама
Реклама